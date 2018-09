SD bjuder in M och KD för samtal

Jimmie Åkesson har redan tidigare under dagen upprepat det som han varit tydlig med under valrörelsen: att han gärna skulle bilda regering med KD och M. Nu bjuder SD:s partiledare in till formella samtal med Ulf Kristersson och Ebba Busch Thor. Det bekräftar källor inom SD för Ekot.

– Jag vill att de ska träffa mig så att vi kan träffas och prata om hur vi ska styra landet, säger Jimmie Åkesson till Aftonbladet.