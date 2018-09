FN: Hungern ökar i världen

821 miljoner, var nionde människa på jorden är undernärd konstateras i den nya rapporten från fem FN-organisationer bland annat livsmedelsorganet FAO, barnfonden Unicef och världshälsoorganisationen WHO. Det är lika illa som för ett decennium sedan enligt FN-rapporten.

Enda ljusningen är en svagt positiv utveckling kring att något färre barn är tillväxthämmade av för lite näringsrik mat nu än för sex år sedan, det rör sig om 150 miljoner barn globalt vars hjärna och kropp inte kunnat utvecklas normalt. Fortfarande har också en av tre kvinnor i barnfödande ålder på jorden järnbrist vilket försämrar deras hälsa.

Klimatförändring och extremväder med svår torka och översvämmande skyfall som gett sämre skördar av bland annat vete, ris och majs är en av huvudorsaker till hungern och där problemen kommer att förvärras framöver om inte anpassningsåtgärder sätts in enligt FN säger David Beasley, chef för FNs livsmedelsprogram.

Konflikter och att världsekonomin går sämre har också ökat på matbristen enligt rapporten. Det är främst i Sydamerika och Afrika som läget försämrats. Asiens positiva utveckling har också avstannat.

– Det är inte realistiskt att vi ska nå FN:s hållbara utvecklingsmål som alla länder skrivit under med en värld utan hunger och undernäring till år 2030 med den här takten, konstaterar David Beasley, chef för WFP FN:s livsmedelsprogram. Var femte sekund dör ett barn av svält på jorden.

Samtidigt har också fetman också ökat globalt och nu är uppe 672 miljoner, var åttonde person är alltså kraftigt överviktig på jorden. Värst är läget i Nordamerika men fetman ökar snabbt även i Asien och Afrika och samma personer kan trots sin vikt vara undernärda på grund av näringsfattig skräpmat.

Referens: The State of Food Security and Nutrition in the World 2018