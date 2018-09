Jättetyfon närmar sig Filippinerna

Hongkongbor spikar för fönstren och hamstrar mat inför helgen och många platser längs Sydkinesiska havet förbereder sig för översvämningar och nedrivna elledningar när jättetyfonen Mangkhut rycker närmare. På den amerikanska ön Guam i stilla havet har myndigheterna redan bett om att få utlysa katastroftillstånd efter att stormen passerat.



I Filippinerna har människor fått order om evakuering och bönder ombetts att ta in sina skördar i förtid.



Cyklonen väntas passera den kinesiska storstaden Hongkong på 10 mils avstånd under söndagen.



Den tropiska stormen Mangkhut beräknas vara den starkaste som uppmätts nära staden sedan mätningarna började på 1940-talet, enligt Hongkongs meteorologer.



Vindbyar på över 300 kilometer per timme rapporteras och en konstant styrka på omkring 240 kilometer i timmen nära stormens öga.



Efter att ha passerat Hongkong beräknas jättetyfonen fortsätta förbi den kinesiska kusten i Guangdong och nära den kinesiska öprovinsen Hainan, där nära 40 000 fiskebåtar kallats tillbaka och snabbtåg ställts in.



Tyfonen väntas inte drabba Taiwan i större omfattning.