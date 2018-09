Lite vinstskatt för stora internetjättar

Både Google och Facebook har dotterbolag i Sverige, som enligt sina respektive årsredovisningar ska syssla med till exempel säljsupport och marknadsföringstjänster.

Hur mycket Facebook och Google säljer annonser för i Sverige är det svårt att hitta uppgifter om. Det går exempelvis inte att se det i de stora moderbolagens kvartalsrapporter. En uppskattning för 2016 finns i en rapport från Myndigheten för press, radio och tv. Siffran är 9,9 miljarder kronor för 2016, vilket om det stämmer skulle motsvara nästan två tredjedelar av alla digitala annonser i Sverige.

Tittar man i årsredovisningarna för Googles och Facebooks svenska bolag, så visar det sig att Google betalade 13.5 miljoner kronor i vad som i dagligt tal brukar benämnas vinstskatt, Facebook 7 miljoner, totalt lite drygt 20 miljoner för 2017, det var mer än dubbelt så mycket som 2016, då summan var totalt 8 miljoner kronor. Och 2016 var alltså det år som den svenska myndigheten uppskattade annonsförsäljningen till 9,9 miljarder kronor.

Facebook sa i slutet av förra året att man skulle börja redovisa annonsförsäljning i det land man har sina lokala kontor, exempelvis Sverige, med start 2018, men den planerade förändringen ju av förklarliga skäl inte synas i redovisningen för år 2017.



Det har ju debatterats hur pass mycket skatt, eller mer rakt på sak i det här fallet, lite skatt, dom stora amerikanska it-bolagen betalar i länder som är med i EU. Flera länder i EU menar att bolagen medvetet styr intäkter till länder med väldigt låg vinstskatt, exempelvis Irland.

EU har kommit långt med ett förslag på en slags omsättningsskatt, det handlar om 3 procent av omsättningen för stora digitala bolag. Beräkningen från EU är att skatten skulle dra in omkring 50 miljarder kronor per år.



Facebook har ju även ett bolag som driver serverhallar i Luleå, Pinnacle Sweden, och det bolaget lämnade under förra året en utdelning på 414 miljoner kronor till sitt moderbolag i Sverige, och totalt så betalade de två Facebook-bolagen ungefär 100 miljoner i vinstskatt för 2017.