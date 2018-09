LO-basen: Vi ska fortsätta stödja S i valen

I valet för en vecka sedan röstade 41 procent av LO-medlemmarna på Socialdemokraterna – 24 procent föredrog Sverigedemokraterna. Trots de här siffrorna tycker LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson att stödet till S är helt legitimt.



– Ja, det är det. Det är naturligtvis så att vi gör det här öppet och offentligt och har aldrig dolt det eller förnekat det, säger han.



30 miljoner kronor är vad LO gick in med i valkampanjen. Pengarna betalades inte ut till Socialdemokraterna utan användes i LO:s egen valkampanj som stödde Socialdemokraterna. Utöver det bidrog LO och fackförbunden med 500 000 samtal med väljare.



Och LO:s stöd till S kommer att fortsätta. Det är trots allt bara en femtedel av vad näringslivet ger till andra partier, hävdar LO-basen.



– Vi har inte så mycket resurser som näringslivet har, men det är klart att vi ska göra allt vi kan med små resurser för att Socialdemokraterna ska bli större i framtiden. Så enkelt är det.



Det har funnits andra tankar inom LO genom åren, säger Anders Lidström. professor i statsvetenskap vid Umeå universitet.



– Det finns också krafter som har menat att man borde fördela stödet på andra partier. Men hittills har det inte haft något genomslag inom LO, i alla fall.



Det finns en annan siffra som oroar LO. Av dem som ser sig som arbetare är det bara 34 procent som röstade på S. 24 procent av den gruppen valde SD.



För Karl-Petter Thorwaldsson finns förklaringen till de dåliga siffrorna i en oro hos LO-medlemmarna för växande klyftor i samhället, brister i välfärden – plus migrationspolitiken.



– Signalen är tydlig från våra medlemmar – slarva aldrig mer med migrationspolitiken. Det tar jag gärna till mig.



Denna fråga är inte ny. Andra partier har ofta försökt vinna LO-medlemmarnas röster. Professor Anders Lidström igen.



– Under 70-talet gjorde Centerpartiet inbrytningar i LO-leden. Moderaterna var ganska stora under 80-talet, om jag inte minns helt fel. Det här är en diskussion som är ständigt levande inom LO, säger Anders Lidström.