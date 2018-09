HM-aktien rusar efter goda försäljningssiffror

Men en rad problem kvarstår för företaget som under en längre tid haft det motigt säger Esbjörn Lundevall, aktiestrateg på banken SEB.

– Butiksnätet expanderar ju i en rasande takt, men försäljningen per butik minskar sedan flera år tillbaka, kontinuerligt. Och det här pressar naturligtvis lönsamheten. Det är ju kritiskt för alla detaljhandelsföretag att sälja mesta möjliga på de kvadratmetrar dem har.



Klädkedjan HM, med över 4 800 butiker över hela världen, omsatte under juni till augusti 55,8 miljarder kronor, med momsen borträknad. En summa som överträffar kostnaden för hela svenska försvaret under ett år.

HM skriver själva att man växer på flera marknader och försäljningsökningen var under bolagets tredje kvartal, fyra procent i lokala valutor, dubbelt upp mot analytikerprognosen.

Men samtidigt har ändå alltså lönsamheten dalat under flera år. Förutom utmaningar att ställa om till mer digital handel finns problem med bolagets lagerhållning och logistik.

Den kraftiga börsuppgången nu förklarar Esbjörn Lundevall delvis också med uppgifter i brittisk press om att storägaren Stefan Persson undersöker möjligheten att köpa ut HM från börsen – något Esbjörn Lundevall själv dock bedömer som ett osannolikt scenario.



– Man skulle behöva ta på sig ett betydande finansiellt risktagande och dra på bolaget mycket mer skulder om man ska ha råd att köpa ut det, säger han.