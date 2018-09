MSB vill stärka beredskapen vid skogsbränder

Förmågan att ta emot stöd från andra länder, så kallat värdlandsstöd, ska förbättras för att underlätta mottagandet av internationella resurser när sådana behov uppstår.

– Vi har gjort en helt häpnadsväckande resa sedan 2014 när vi inte kunde ta emot internationell i Västmanlandsbranden till det vi har haft nu när vi har tagit emot EU:s absolut största insats hittills, säger Henrik Larsson, enhetschef för räddningstjänst på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Vi behöver ha personer som kan vara kontaktpersoner som vet hur det svenska systemet fungerar. Som kan vara med att visa in och ordna med tillstånd när man kommer in i Sverige. Att utländsk personal sätts in smidigt och sömlöst mot den aktuella räddningsledaren. Det är tusentals detaljer i det här.



Antalet nationella skogsbrandsdepåer med färdigställt material föreslås utökas från dagens 15 stycken till 22 samtidigt som kommunerna ska bli bättre på att tillhandahålla material. De nationella depåerna ska placeras ut på strategiskt lämpliga orter i landet.



Länsstyrelser och kommuner ska få i uppdrag att säkerställa tillgången till flygande resurser regionalt och lokalt vid bränder, säger Larsson.

– Antingen ser jag framför mig att man går samman som flera kommuner och ordnar gemensamma avtal så att man har möjlighet att anropa helikoptrar, eller att länsstyrelser gör det inom ramen för sitt län. Att man hjälper ansvariga kommuner. Det är ju två vägar att gå här.

I och med att ni föreslår detta, innebär det att det var något som inte fungerade tillfredsställande i somras?

– Ja, jag tror att vi kunde ha nyttjat de privata resurserna bättre om vi hade gjort ett bättre förarbete med avtalen. Det tror jag definitivt.