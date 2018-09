Bill Gates: Hjälp Afrika med familjeplanering

– Utmaningen med befolkningstillväxten i Afrika leder till slutsatsen att världen måste hjälpa Afrikanska länder att investera mer i sitt humankapital, säger Bill Gates.

Den nya rapporten granskar hur det går för världen att leva upp till de nya hållbara utvecklingsmålen. Befolkningstillväxten har avstannat i de flesta länder på jorden, utom i de fattigaste staterna i Afrika. I rapporten nämns Nigeria och Demokratiska republiken Kongo.

Om tre decennier kommer Afrikas befolkning vara mer än dubbelt så stor som USAs och Europas tillsammans, 2,5 miljarder människor, och 50 år senare ytterligare dubbelt så stor. Det skulle i så fall kräva en fyrdubbling av investeringar i hälsa och utbildning bara för att behålla dagens nivå.

Familjeplanering är elefanten i rummet enligt rapporten som många inom biståndsvärlden inte vill ta i på grund av att vissa länder tidigare använde tvångssterilisering i sina hårda befolkningsprogram.

Om alla kvinnor har chansen att skaffa bara så många barn de vill ha, tack vare kunskap om och tillgång till billiga moderna preventivmedel och om de flesta tjejer går i gymnasiet innan de blir mammor, så skulle den snabba befolkningstillväxten i delar av Afrika minska med 30 procent enligt Bill Gates.

Färre ungar går hungriga när varje familj kan satsa mer på varje barn. Med en sådan framtid kan den ekonomiska tillväxten istället nästan fördubblas till år 2050 enligt Gatesstiftelsens rapport.

