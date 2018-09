Skarpare regler väntar för fluorkemikalier

EU:s livsmedelsmyndighet EFSA diskuterar preliminära maxnivåer för dessa kemikalier, nivåer som är mycket lägre än hittills.

De långlivade fluorhaltiga kemikalierna PFOS och PFOA är två av många smuts- och vattenavvisande kemikalier i gruppen av PFAS, som används i mängder av olika produkter. Men deras beständighet har också visat sig bli ett svårt miljöproblem. Mest uppmärksammat här i Sverige är hur PFOS som använts i brandsläckskum, spritts via grundvatten till dricksvatten.

Perfluorerade kemikalier misstänks bland annat kunna påverka fosterutvecklingen och våra hormonsystem.

I våras föreslog EU:s livsmedelsmyndighet EFSA att kraftigt begränsa hur mycket vi bör få i oss per dag av PFOS och PFOA. EFSA:s rapport har ännu inte publicerats, men enligt uppgift till Ekot så vill EFSA sänka gränsen för hur mycket PFOS vi max bör få i oss till 2 nanogram per kilo kroppsvikt och dag. För PFOA vill EFSA sänka gränsen till 1 nanogram – eller miljarddels gram – per kilo kroppsvikt och dag. Det skulle i så fall betyda sänkta värden med 75 resp 1500 gånger.

I Sverige rekommenderar Livsmedelsverket att åtgärda dricksvatten som innehåller max 90 nanogram av alla PFAS-kemikalier. Om dricksvattnet innehåller mer än 900 nanogram per liter, så bör det inte drickas enligt Livsmedelsverket.

Även om EFSA:s föreslagna nivåer rör högsta tolerabla dagsintag, så kommer det påverka den svenska dricksvattennormen, säger statsinspektör Sandra Strandh hos Livsmedelsverket:

– Ja, det är en stor skillnad. Jag vill inte gå in i detaljerna innan vi har de officiella siffrorna på plats. Men det betyder att vi kommer behöva se över åtgärdsgränsen, säger Sandra Strandh.

Men diskussionen om de nya lägre värdena inom EU är inte färdiga och det finns oenighet om EFSA:s slutsatser. En orsak till att EFSA vill skärpa normen beror på forskningsresultaten under de tio år som gått sen EU-myndigheten senast satte sina maxgränser.

I Sverige har Livsmedelsverket tidigare bedömt att omkring 3,6 miljoner svenskar kan ha fått sitt dricksvatten påverkat av PFAS.