EU: Migrationen hett ämne på möte

På plats i Salzburg finns Ekots EU-kommentator Susanne Palme.

Hur är stämningen?

– Det räcker att läsa inbjudan till toppmötet från EU:s :s ordförande Donald Tusk för att förstå stämningsläget. Tusk vädjar till EU:s ledare att lägga den ömsesidiga förbittringen åt sidan – ganska starka ord – och han anklagar vissa länder för att utnyttjar migrationsfrågan inrikespolitiskt för egna syften.

– Han pekar inte ut något speciellt land, men det han syftar på är naturligtvis bråken under sommaren då Italien vägrade släppa in räddningsfartyg med migranter i sina hamnar.

Vad är det man ska diskutera när det gäller migration?

– På det senaste toppmötet i juni satt EU:s ledare en hel natt och resultatet blev att de migranter som räddas i medelhavet ska föras, antingen till asylcenter i Nordafrika, eller plockas upp på europeiskt vatten, och lämnas till låsta asylcenter i Europa.

– Men här har absolut ingenting hänt under sommaren, man har inga resultat att visa upp och för att det här toppmötet inte ska bli ett fiasko har Österrikes förbundskansler Sebatsian Kurz rest i skytteltrafik till olika huvudstäder.

– Nu är fokus istället skärpt gränskontroll och man vill trumpeta ut ett positivt budskap att EU:s politik har varit framgångsrikt trots allt – tack vare skärpta gränskontroller och samarbete med länder som Libyen och andra länder i Nordafrika, så kommer det nu betydligt färre migranter till Europa.

– Kurz hade velat bjuda in Egyptens ledare Abdel Fattah el-Sisi till toppmötet, så blev det inte, men Egypten lyfts fram som ett föredöme. Inte en enda migrant har kommit till EU via Egypten under 2018 tack vare skärpta gränskontroller.

Även Brexit ska diskuteras?

– Ja, och här tickar klockan. Det måste snart ske ett genombrott i förhandlingarna för att det inte ska bli en hård Brexit, alltså att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal.

– Ikväll ska Storbritanniens premiärminister Theresa May få tala direkt till EU:s ledare, igår kom också lite nya signaler från EU att man förberedd att kompromissa när det gäller Nordirland, gränsen mellan Irland och Nordirland efter Brexit.