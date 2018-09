Många begravda under rasmassorna

I dag omkom minst fem personer och många befaras vara begravda under rasmassorna efter att landet återigen drabbades av ett stort jordskred. Detta till följd av att tyfonen Mangkhut drog in över landet för snart en vecka.

Räddningsarbetare gräver med spadar i rasmassorna efter ännu ett jordskred som dragit med sig ett tjugotal bostadshus och begravt dem i lera. Minst fem personer har omkommit och man vet att många fler är begravda under rasmassorna.

Räddningsarbetare söker nu efter en familj på minst fem personer som har skickat sms till anhöriga och på så sätt meddelat att de lever och är fast under leran. Det berättar lokala myndigheterna på ön Cebu som ligger i centrala Filippinerna, där dagens jordskred inträffade, för CNN Philippines.



Nästan en vecka efter att tyfonen Mangkhut dundrade in över Filippinerna med vindstyrkor på över sextio meter per sekund så drabbas alltså landet fortfarande av jordskred till följd av regnen som föll när tyfonen kom.



På den norra ön Luzon som drabbades hårdast när tyfonen drog in över land fortsätter sökandet efter kvarlevor och saknade. Så här långt har man där grävt fram ett tjugotal kroppar och mer än fyrtio gruvarbetare och deras familjer saknas fortfarande vid rasmassorna vid en guldgruva.



Arbetet har pågått sedan förra helgen och hela tiden har anhöriga till de saknade hjälpt till med att gräva i leran. En av dem är gruvarbetaren Eduardo Domingo som söker efter sin brorson som försvann i rasmassorna.

– Jag är här för att hitta min brorson säger han till lokal medier och tillägger att ingen vill förlora en anhörig, så jag hoppas och behöver veta att han inte är borta.



Båda jordskreden har drabbat områden med gruvor som är mycket enkla och allt annat än säkra att vistas i och nu säger Filippinernas president Rodrigo Duterte att han känner sorg för sitt land.



Duterte säger också att han kan tänka sig att förbjuda den här typen av gruvor.