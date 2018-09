Prisrekord på potatis väntar i vinter

– 20 kronor kilot för potatisen borde inte vara någon katastrof egentligen, säger Per Johansson på Åhus Grönt, som både odlar och säljer potatis.

Att potatisen blir mycket dyrare är normalt i vinter beror bland annat på sommarvädret, även om det inte märks inne hos Per Johansson utanför Kristianstad, som odlar och säljer 4 000 ton potatis per år.

– Här inne finns det 1 500 ton just nu, och det ska väl gå in 3 000 ton innan det är fullt, säger Per Johansson.

– Dessa potatisar som finns i det här rummet är odlade i ett område där vi är vana att bevattna och vi har gott om vatten, så vi klarar av att hantera detta.

– Resten av Sverige, som inte behöver bevattna potatisen så mycket, de är inte beredda på det här, så de har inga bevattningsresurser och de kanske inte ens har tillgång till vatten, säger Per Johansson.

Torkan har alltså slagit mot potatisen också?

– Ja, absolut!

Det högre priset beror också på att handlarna i år betalar dubbelt så mycket för odlarnas potatis, en höjning som är efterlängtad och behövlig, enligt Per Johansson.

– Priserna har varit för dåliga innan. Får vi dåligt betalt, då blir det rost och röta till slut, då investerar inte folk i produktionen och då blir den försämrad allt eftersom, menar Per Johansson.

Så det bästa som kan hända svensk potatis är att priset stiger?

– Absolut!, säger Per Johansson utan att tveka.

– Vi har varit bortskämda med alla livsmedel, vi har legat nära eller under produktionspriser i många år, säger Per Johansson.

Så den som reagerat på att potatisen i mitten av september kostar 13-14 kronor i butiken, kanske dubbelt mot i fjol, får vänja sig.

Per Johansson tror att priset kan stiga med 50 procent till i vinter. Han tror kunderna kan svälja det priset.

– Om man ger tio eller 15 eller 20 kronor för potatisen, jag tror inte det har en jättestor betydelse i sista änden.

Den som ändå är tveksam till prisnivån kan trösta sig med att kostar det så smakar det.

– Det blir nog ett bra potatisår i år, bra kvalitet och fina storlekar och så, säger potatisodlaren Per Johansson.