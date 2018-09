Stormen Knud drar in med full kraft

– Det är mycket hårda vindar som väntas under eftermiddagen och kvällen mot främst Västra Götaland, säger Lovisa Andersson, metrolog vid SMHI.

Stormen, som fått namnet Knud, befinner sig under förmiddagen ute på Nordsjön i höljd med södra Norge. Den väntas dra in över västra Sverige under eftermiddagen och tidig kväll. Det innebär vindar på mellan 25-30 meter per sekund och SMHI har utfärdat en klass 2 varning.

Stormen befinner sig under förmiddagen över Nordsjön och sydväst om Norge. Starkast väntas vindarna bli i Västra Götaland. Där finns risk för flygande föremål, störningar i trafiken, tågtrafiken och i elförsörjningen.

Halland hade tidigare en Klass 2-varning, men det sänktes under förmiddagen till en Klass 1-varning.

På öarna i Göteborgs skärgård förbereder sig öborna på stormen Knud och lokala sjöräddningssällskap gör sig beredda att hjälpa dem som hamnar i nöd. Öborna surrar fast båtar och plockar in lösa föremål från tomten.

Räddningstjänsten varnar för att takpannor kan flyga och rekommenderar de som bor i utsatta lägen att surra fast studsmattor och att inte gå ut i onödan.

Trafikverkets presschef Bengt Olsson meddelar att tåg kommer att ställas in i på flera ställen i Västsverige. bland annat kommer tåg längs Viskadalsbanan, Kinnekullebanan, Bohusbanan och Älvsborgsbanan. Stoppet börjar 16.00 och väntas pågå fram till strax efter lunchtid på lördag.

Även längre in i landet, i Svealand väntas mycket hårda vindar. Det väntas också rikliga mängder regn och lokalt åska.

Stormen Knut ger också höga temperaturer och högsommarvärme.

Under lördagen väntas vindarna mattas av och efter det att stormen Knud bedarrat väntas temperaturerna sjunka påtagligt i stora delar av landet, enligt SMHI.