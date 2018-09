Har upptäckt nya vattendepåer

På SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, har man nu börjat med att bearbeta stora mängder av data från mätningar som genomfördes i delar av Halland under hösten 2017. Peter Dahlqvist är statsgeolog på SGU i Lund.



– Hur det egentligen såg ut, det var det vi var spända på att se. Och nu har vi fått resultatet och det ser spännande ut, det gör det.

Ett femtontal nya områden med grundvattendepåer har upptäckts i kring såväl Falkenberg som Laholm. Det visar preliminära resultat som SGU nu har tagit fram. Detta efter att ytor under marken motsvarande 300 kvadratkilometer scannats av från luften.



Man har mätt jord- och berglager ned till 200 meter under markytan.

Resultatet ger helt nya detaljerade bilder av geologin vilka ska ligga till grund för att säkerställa framtida vattentäkter.



– Ja, det är ju fantastiskt, det är väldigt fin data och det kan hjälpa kommuner men även enskilda större lantbruk.



Fortfarande återstår ytterligare analysarbete för de undersökta områdena i Halland. Under våren och sommaren 2018 har man dessutom gjort nya flygmätningar över delar av Östergötland, Västergötland och Örebro. De preliminära resultaten väntas bli klara tidigast vid årsskiftet.

Därefter ska delar av Skåne undersökas. Kostnaderna för dessa avancerade flygmätningar kommer att understiga de framtida samhällsvinster man får, menar Peter Dahlqvist.



– Provborrningar är ju också dyrt och med den här metoden så kan man nog säga att man relativt snabbt kan tjäna in de pengarna. Då är de här kostnaderna försumbara.



Ett exempel på hur man sparat pengar på ny vattenförsörjning, efter denna typ av flygmätningar, återfinns på Fårö. Där upptäcktes tidigare okända vattendepåer.



– Vi hittade ett område på Fårö där kommunen tidigare hade kört ut vatten sommartid. Och när de istället började att använda den vattentäkten som vi pekat ut, så sparade man in nästan en miljon kronor årligen. Och det enbart på att slippa köra ut vatten.



SGU hoppas att kunna förse regioner och kommuner med alltfler detaljerade kartor över jordlagren än de som finns idag. Och förhoppningen är att de ska ge tydligare underlag om var vatten finns att hämta. Allt för att säkerställa vattentillgången i riket.



– Ja, får vi en bättre koll på geologin och var det finns mycket grundvatten, respektive var det inte är lönt att leta, så hjälper det ju till att veta var man till exempel kan tillåta exploatering, avslutar Dahlqvist.