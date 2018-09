Right Livelihood-priser i dramatiskt läge

Priset brukar beskrivas som det alternativa fredspriset.



– Hederspriset i år går till Thelma Aldana från Guatemala och Iván Velásquez från Colombia. Hon var chef för åklagarmyndigheten i Guatemala och han är fortfarande chef för en oberoende FN-kommission som ska stärka just åklagarmyndigheten, säger Ole von Uexkull, chef för Right Livelihood-stiftelsen till Ekot.



Vad har de uträttat?

– De har under flera år väldigt framgångsrikt avslöjat och väckt åtal mot de kriminella nätverk som präglat politiken i Guatemala. Och den här samverkan mellan en FN-kommission och den nationella åklagaren är verkligen något som vi ser som en förebild för andra länder med korruptionsproblem också, säger Ole von Uexkull.



Priset offentliggörs i en turbulent tid med demonstrationer den senaste veckan mot president Morales försök att stoppa FN-arbetet och Iván Velásquez från att resa in i Guatemala.

– Priset kommer under en dramatisk tid i kampen mot straffrihet och korruption. Priset är viktigt eftersom det får världens ögon att riktas mot Guatemala, förhoppningsvis bidrar det också till internationell solidaritet med de som hängivet arbetar för förändringar i landet, uppger Iván Velásquez, i ett uttalande om priset.

– Right Livelihood-priset är ett erkännande av folkets kamp mot korruption i Guatemala och av att det är möjligt att bekämpa dessa kriminella aktiviteter. För att bygga verklig demokrati i Guatemala krävs ett oberoende och förstärkt rättsväsende, säger Thelma Aldana via Right Livelihood- stiftelsen.

För första gången går priset också till insatser i Saudiarabien med prispengar till tre försvarare av mänskliga rättigheter, Abdullah al-Hamid, Mohammad Fahad al-Qahtani och Waleed Abu al-Khair.

De sitter alla i fängelse. Motiveringen är att de med stort mod har gjort ansträngningar för kvinnors rättigheter och för att reformera det totalitära systemet i Saudiarabien.

2013 dömdes al-Hamid och al-Qahtani till 11 respektive 10 års fängelse anklagade för att ha "gett upphov till oroligheter genom att uppmana till demonstrationer" och för att ha "grundat en organisation utan tillståndsbevis." 2014 dömdes Abu al-Khair till 15 års fängelse, bland annat anklagad för "ohörsamhet mot makthavaren" och för att ha "skadat statens rykte genom att kommunicera med internationella organisationer."

Miljö- och klimatinsatser belönas också i år med Right Livelihood-priset till jordbrukaren Yacouba Sawadogo från Burkina Faso och agronomen Tony Rinaudo från Australien.

De får priset för att i stor skala visat hur torrmarker kan fås att grönska med minimala resurser, vilket förbättrar livsvillkoren för miljontals människor



– De visar att man kan plantera miljontals träd genom de torraste regionerna på jorden. Idén är alltid att de här pristagarna ska inge hopp för att de visar att praktiska lösningar finns, säger Ole von Uexkull.

Även pristagaren Yacouba Sawadago uttalar sig om priset via stiftelsen.

– Jag är väldigt hedrad över att tilldelas Right Livelihood-priset, som kommer att göra det möjligt för mig att fortsätta mitt arbete med att skydda skogen och djurlivet. Jag hoppas att den legitimitet som priset medför kommer att inspirera många fler till att göra marken bördig igen. För naturen, lokalsamhället och framtida generationer, säger Yacouba Sawadago.

Prisutdelningen äger rum på Vasamuseet i Stockholm den 23 november.