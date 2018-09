Rättegång inledd om människohandel i Småland

Enligt åklagaren lurades de 13 målsägande från Bulgarien till Sverige i tron att de skulle få jobb här. Istället tvingades de tigga, fick böta om de somnade och flera av dem misshandlades.

– De har inte haft några pengar, de har inte kunnat språket, de har fått mat som de tilltalade har tagit ur containrar, som har gjort dem sjuka. De har haft fruktansvärda förhållanden, säger advokat Jan-Åke Fält som företräder sju av de tretton brottsoffren.

En kvinna som enligt åtalet misshandlades hävdar att det ledde till ett missfall. Hon och de andra har enligt åtalet tvingats att tigga på flera platser i Växjö med omnejd. De har körts till tiggarplatserna på morgnarna, övervakats och tvingats lämna ifrån sig de pengar de tjänat.

Huvudförhandlingen som inleddes i dag hålls i Lunds nybyggda tingsrätt eftersom Växjö tingsrätt har brist på lokaler.



Åtta personer är åtalade. Av dem tillhör sex samma familj. Det är en 60-årig man, hans tre söner och två sonsöner. Den sjunde personen är en man som är bekant med familjen. En svensk man är också misstänkt för medhjälp till människohandeln, för att ha låtit en del av de inblandade bo hos honom.

Under sin spaning har polisen dokumenterat att omkring 60 personer tiggt på olika platser i Småland. Många av dem har polisen inte kunnat identifiera. Det är bara för de 13 som är målsägande i målet som åklagaren anser att han kan bevisa att de utsatts för människohandel.



Åklagaren Måns Biörklund hävdar att de sju bulgariska männen och deras familjer har tagit emot mer än två miljoner kronor. Pengarna överfördes från Sverige till Bulgarien under den tid som spaningen mot dem pågick, från januari 2016 till december 2017.



– Sedan vill inte jag påstå att varenda krona av det kommer från den här verksamheten. Det är klart att de kan ha haft andra intäkter under den här tiden också, säger Måns Biörklund.



Alla åtta åtalade förnekar brott. Åklagaren hävdar att de bulgariska männen har använt pengarna för att renovera sina hus. Under förmiddagen i rätten idag visade han omfattande bildmaterial som visar hur de bor i fina, nyrenoverade hus i hemlandet, medan brottsoffren bor i fallfärdiga hus, som ibland saknar både riktiga fönster och dörr, rinnande vatten och el. En del har primitiva utedass, någon bara ett hål i marken att göra sina behov i.

De åtalade tillbakavisar att pengarna till husrenoveringarna kommit från vinster av påtvingat tiggeri i Sverige.



– De har jobbat mycket i Spanien med olivskörd och vindruvsskörd och skaffat sig pengar på det viset och kunnat underhålla sina hus, säger advokat Sven Bünger som företräder en av de yngre åtalade männen.

De åtalade som har vistats i Sverige hävdar också att de själva varit här för att tigga. Under den spaning som polisen gjort har det dock endast skett vid ett fåtal tillfällen.

Rättegången väntas pågå i mer än 20 dagar och avslutas i slutet av november.