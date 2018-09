Wallström i möte med Nordkoreas utrikesminister i New York

Under debatten i generalförsamlingen samlas utrikesministrar och stats- och regeringschefer från världens alla hörn i New York. Många möten - både officiella och inofficiella - sker under de här dagarna.

Margot Wallströms möte med Ri Yong-ho sträckte sig över en timme.

Bland annat var Ri intresserad av vilken roll FNs säkerhetsråd kan spela, och enligt Wallström är det nu viktigt att tilliten byggs upp mellan USA och Nordkorea.

– För de (Nordkorea) är ju säkerheten väldigt viktig, ett litet land behöver veta att det finns säkerhetsarrangemang som gör att de kan känna sig trygga. För USA handlar det om att man ska se att det verkligen görs framsteg.

I dag kommer USA:s utrikesminister Mike Pompeo leda ett möte i säkerhetsrådet där man ska diskutera Nordkorea.

Toppmötet mellan Trump och Nordkoreas ledare, Kim Jong-un, i juni i år har kritiserats för att man inte kom fram till några konkreta åtaganden kring kärnvapennedrustning, men det kanske kommer att förändras framöver.

– De lät oss förstå att vi hade att förvänta att det skulle komma löften om vad de är beredda att göra, sa Wallström.

Margot Wallström träffade också Eritreas utrikesminister igår. Under mötet tog hon upp Dawit Isaak, den svensk som suttit fängslad i Eritrea sedan 2001.

Tövädret mellan Eritrea och Etiopien har förändrat utsikterna för hans frigivning till det bättre, tror Wallström.

– Om man får fred med Etiopien, så kan de ju inte motivera att de ska ha politiska fångar med hänvisning till detta. Så vi har mer hopp om att det ska vara möjligt, sa utrikesminister Wallström.