Kavanaugh får utskotts-ja — krav om utredning

Med siffrorna 11 för och 10 emot, helt enligt partilinjerna, röstade utskottet till domaren Brett Kavanaughs fördel.

Men det satt långt inne. För ord står mot ord mellan HD-domarkandidaten och Christine Blasey Ford, som anklagar honom för sexuella övergrepp år 1982 när de båda var tonåringar.

Senatorerna argumenterade länge och väl för sina ståndpunkter inför fredagens omröstning i utskottet.

Dramatiken inför omröstningen gällde hur den republikanske Arizonasenatorn Jeff Flake — som är en nyckelspelare och ofta mycket kritisk mot president Donald Trump — skulle rösta. Strax innan mötet skulle inledas meddelade Flake att han avsåg att följa partilinjen och ge klartecken för Kavanaughs HD-nominering.

Beskedet väckte stor frustration och en rasande kvinna lyckades ta sig till den hiss som Flake befann sig i på väg till mötet.

– Titta mig i ögonen och säg till mig att det som hände mig inte betyder någonting, skrek kvinnan gråtande till Flake medan han stod kvar i hissen.

Kvinnan ska dessförinnan ha sagt att hon tidigare blivit våldtagen, rapporterar CNN.

Flera timmar senare, när det var dags för själva omröstningen, lämnade Jeff Flake rummet och genast började spekulationerna om att han hade ändrat sig.

När han återvände meddelade att han kommer att följa partilinjen att hoppas att det innan frågan avgörs i hela senaten så ska en snabb FBI-utredning tillsättas för att utreda vad som hände 1982. En vecka räknar han med att en sådan utredning skulle ta.

Hela processen visar hur uppskruvad stämningen är i Washington DC efter gårdagens känslostarka vittnesmål från Brett Kavanaugh och professorn Christine Blasey Ford.

Republikanerna ville inför fredagens utskottsomröstning att hela senaten röstar om Kavanaughs utnämning så snart som möjligt, även om utgången är oviss.

Nu går frågan vidare till den 100 ledamöter starka senaten, som redan på lördag kan inleda proceduren med att godkänna att utnämningen tas upp. En slutgiltig omröstning kan äga rum på tisdag, enligt amerikanska medier — om inte Jeff Flakes önskan om en FBI-utredning uppfylls, vill säga.

Men det är också långt ifrån säkert att Kavanaugh godkänns i senaten även om mycket tyder på det. Med 51 ledamöter har Republikanerna har minsta möjliga majoritet i kammaren. Efter Flakes besked riktas blickarna nu mot tre republikanska senatorer — bland dem den mittenorienterade Mainesenatorn Susan Collins — som är osäkra röster. Blir det dött lopp går vicepresident Mike Pence in och kastar den avgörande rösten.

I torsdags lyssnade utskottet på Kavanaughs och Blasey Fords vittnesmål om händelsen på 1980-talet. Kavanaugh nekar totalt till anklagelserna, och han gav uttryck för både raseri och tårar under utfrågningen och beskrev "försöken att förstöra hans rykte" som en nationell skam. Trump beskrev hans vittnesmål som "kraftfullt och ärligt".

Blasey Ford å sin sida berättade detaljerat om vad hon menar var ett våldtäktsförsök under en fest 1982. Hon sade att hon är 100 procent säker på att det var Kavanaugh som tillsammans med en kamrat drog in henne i ett rum under en tillställning i Maryland.