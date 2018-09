Området drabbas av nya efterskalv – dödstalen stiger

Indonesisk Tv sänder nu dygnet runt med uppdateringar om det stigande antalet döda från området kring staden Palu där över fyrahundra människor har bekräftats omkomna.

Under natten har tiotusentals människor tvingats sova under bar himmel eller under enkla tältdukar som har spänts upp som skydd. Området drabbas hela tiden av efterskalv. Sedan igår eftermiddag har det registrerat ett tjugotal efterskalv med magnituden 5 och högre.



Nu koncentrerar sig en stor del av räddningsstyrkan på att nå staden Donggala. Området med runt trehundratusen invånare ligger norr om Palu.

Ingenting har hörts från Donggola efter tsunamin och jordskalven i fredags. Det är ett illavarslande tecken och nu säger Indonesiens vicepresident Josuf Kalla att dödssiffran kommer att stiga till flera tusen när räddningsmanskap kommer fram till alla drabbade områden på Sulawesi.

Att man inte har hört något från Donggola behöver inte tolkas som att hela staden är utraderad utan myndigheterna tror att det beror på att all kommunikation med staden har slagits ut efter skalven och tsunamin.

Samtidigt fruktar man det värsta. Idag kommer Indonesiens president Joko Widodo till området för att med egna ögon se katastrofens omfattning.