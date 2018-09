Johnson: Jag blev vilseledd av May

Nu är det krig, skriver Sunday Times som huvudrubrik på förstasidan i dag. Tidningen har lyckats få intervjuer med både premiärminister Theresa May och hennes största motståndare i partiet Boris Johnson.

Han säger att hon vilseledde honom om brexit när han var utrikesminister i regeringen. Kongressen beskrivs som en duell mellan May och Johnson. På tisdag ska han vara med och leda en protest mot regeringens plan för brexit, den som brukar kallas Chequers.

Trots att både EU och stora delar av partiet sagt att Chequers inte kommer fungera vägrar May säga att hennes plan är död.

– Det är den inte. Det här är utmanande för EU, men vi tycker inte att den förstör den inre marknaden, säger May till BBC.

Många tycker att Torykongressen kommer olämpligt för Theresa May mitt i brexitförhandlingarnas slutskede men den kan också vara en möjlighet för henne att ena ett splittrat parti. Om ett eventuellt brexit-avtal med Bryssel blir av kommer hon behöva varenda röst från ledamöterna i Torypartiet för att få det godkänt i parlamentet. Regeringen har bara en hårfin majoritet tack vare sitt nordirländska systerparti DUP.

– Budskapet till mitt parti är, låt oss enas och få det bästa avtalet för Storbritannien, säger May.

Kongressens stora händelse blir Mays tal på onsdag. Förra året tappade hon rösten och hade svårt att genomföra talet, vilket ledde till en diskussion om att hon borde bytas ut. I år är pressen på henne ännu större på förhand.

🔹Boris backs a bridge to Ireland.

🔹Theresa wants a ‘festival of #brexit Britain’ #CPC2018 #SundayTimes pic.twitter.com/B4x0yYZNYq