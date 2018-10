Barnpornografi med kopplingar till Sverige ökar

Det är det amerikanska rapportcentret NCMEC, dit sexuella övergrepp som filmer och bilder anmäls, som hittat material med kopplingar till Sverige. Hittills i år har 11 000 tips kommit till svensk polis, jämfört med 10 000 för hela förra året.

– Vi kan bekräfta den bilden. Siffrorna visar tydligt att mer material upptäcks, vilket förmodligen är en kombination av allt bättre verktyg att hitta materialet och en ökad produktion, säger Thomas Andersson på svenska Ecpat.



Även antalet tips till svenska Ecpat, som arbetar mot sexuella övergrepp mot barn, med kopplingar till Sverige har ökat. Under 2017 fick de in 7100 tips, tusen fler än året före och mer än dubbelt så många jämfört med 2011. Thomas Andersson är huvudansvarig för deras hotline:



– Nya brottstyper uppstår. Till exempel är det mycket vanligare i dag, jämfört med för fem, tio år sedan att barn själva dokumenterar sexuella händelser. Antingen för att de gör de till en partner och det är frivilligt, eller att de tvingas till det av en förövare., säger Thomas Andersson.



Just nu pågår en konferens i Stockholm med fokus på att hitta lösningar för att stoppa sexuella övergrepp på barn. Temat i år är sexuella övergrepp mot barn på nätet och hur arbetet går till för att identifiera utsatta barn.

En annan fråga som tas upp är hur samarbetet mellan länder kan bli bättre. Björn Sellström är gruppchef på Interpol, som jobbar med polisiärt samarbete över nationsgränserna:



– Det internationella samarbetet är egentligen a och o för att komma tillrätta med det här bekymret. Det är internetrelaterad brottslighet och det har inte samma gränser som de fysiska gränserna har. Det här är ingen polisiär fråga tycker jag utan en samhällelig fråga. Så alla aktörer som kan hjälpa till för att begränsa det här ska absolut göra det, säger Björn Sellström.