Balaroa helt begravd under jord och lera

Det svårt att förstå att det har legat en stadsdel med flera tusen invånare här. Det enda man ser är delar av hus som sticker upp huller om buller ur marken.

Här låg det en välmående del av Balaroa med bostadshus, skolor och moské som nu är söndertrasade och begravda under lera.



Innan skalvet pulserade det av liv här. Nu är det tyst, det enda som hörs är ljudet från räddningsarbetare som sakta gräver sig fram i den allt hårdare leran under en brännande sol och i den 35 gradiga värmen.

53-åriga Nyria står tillsammans med fyra andra kvinnor i skuggan under ett av de få träd som finns kvar och blickar ut över förödelsen. Hon pekar mot där hon tror hennes ligger under leran och rasmassorna. Vi har förlorat precis allt säger Nyria.

Jordskalven satte igång en kedjereaktion längs kullarna i Balaroa. När skalvet kom började den nedre delen av kullen långsamt glida ner. Strax efter kom husen på den övre delen av kulen i mycket högre hastighet och begravde den undre. Det gjorde i sin tur att marken nedanför kulle gav vika och sjönk under trycket av alla massor som kom ned dundrande.

57-årige Asran berättar vad han såg

– Det var som en stor mixer. Marken blandades med vatten som kom upp ur underjorden och fick en yta stort som en fotbollsplan att röra sig runt runt och begrava allt i sin väg berättar Asran.

Han och granne Nyria hoppas nu på att dom ska få hjälp av myndigheterna eller någon annan till ett nytt hem.

I går sa de Indonesiska myndigheterna att man har planer på att inte gräva fram dödsoffren från Balaroa. I stället vill man förklara hela området som begravningsplats.

Samtidigt fortsätter hjälpen att strömma in till Palu området. Nu finns det snart ett trettiotal internationella räddningsteam här som hjälper till i sökandet efter kvarlevorna av dom som är försvunna. Flera team koncentrera sig på att ge sjukvård, och man säger nu att man måste ha hit fler trauma specialister eftersom många av de drabbade fortfarande är i djup chock över det som hänt här.