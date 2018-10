Saudiarabien nekar till misstänkt journalistmord

Saudiarabien kallar att anklagelserna är grundlösa och hävdar att det påstådda mordet på Jamal Khashoggi är en välorganiserad komplott för att skada Saudiarabiens rykte. Vissa kommentatorer hävdar att det är det muslimska brödraskapet som ligger bakom denna desinformationskampanj.

Men enligt anonyma turkiska poliskällor, ska Khashoggi ha mördats inne på konsulatområdet. Enligt en källa ska kroppen också ha styckats. Men detta har inte bekräftats officiellt och när Turkiets president Erdogan höll ett tidigare inplanerat tal i dag nämnde han inte Khashoggi. Hans enda kommentar efteråt var: "Förhoppningsvis ska vi inte behöva hantera en oönskad situation"



När Khashoggi försvann i tisdags, handlade spekulationerna om att han kidnappats och förts till Saudiarabien på ett sätt som kanske liknade Libanons premiärminister Rafik Hariri, som förra hösten tvingades läsa upp sin avskedsansökan i saudisk TV. En kommentator använde ordet såpopera.

Men uppgifterna om ett möjligt mord sänder kalla kårar längs ryggraden på alla journalister, alla dissidenter, alla människorättsaktivister i hela Mellanöstern.

Jamal Khashoggi är Saudiarabiens kanske mest kände journalist, under många år både rådgivare åt Kungahuset, en viktig bedömare och källa. Men han gick i exil när den äventyrlige kronprinsen Mohamed Bin Salman lade under sig all makt.

Khashoggi började skriva i Washington Post, kritiska men balanserade analyser av kriget i Jemen, gripandet av kvinnliga aktivister och att saudier förväntas applådera sociala reformer och ösa beröm över en kronprins som ägnar sig åt selektiv rättvisa och inte tål ens mild kritik.