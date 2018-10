Sjukhusen tar fortfarande emot skadade i Palu

En ung kvinna rullas in på en bår på akutmottagningen på Ondata sjukhuset i utkanten av Palu. Hon har fått ett cementblock över höger ben och knäet är krossat. Hon är en av runt tio personer som dagligen kommer till det här sjukhuset med skador som de fått på grund av att byggnader fortfarande faller sönder i Palu.



Nur Dina är läkare och har jobbat i stort sett oavbrutet sedan katastrofen. Hon säger att nu är det mycket lugnare. Direkt efter katastrofen var det överfullt med patienter överallt här berättar hon.



– Nu kan vi få in alla patienter på salar här och vi kan ta emot nya patienter som inte är offer från jordbävningen.

Nur Dina berättar också att sjukhuset har fått tillgång till bränsle så att de kan köra sina elgeneratorer så nu har man ström till all utrustning som behövs för att vårda patienterna.



Just det här sjukhuset klarade sig från allvarliga skador på själva mottagningsdelen. Fortfarande hänger det takplattor från innertaket och några fönster är utan glas, men i övrigt klarade byggnaden skalven bra.



Värre var det med administrationsbyggnaden som nästan har kollapsat helt. Men eftersom skalven inträffade sent på eftermiddagen och de flesta hade gått för dagen så skadades ingen allvarligt.



Andra sjukhus i Paluområdet har värre skador och kan helt eller delvis inte användas. Det gör att trycket på just det här sjukhuset har varit extra högt. Läkaren Nur Dina säger att man har haft ett femtiotal frivilliga läkare som har kommit hit och behandlat och vårdat skadade. Hon är glad över att så många frivilliga läkare har kommit hit, bland dem några experter på benbrott.



För några dagar sedan anlände den Indonesiska flottans sjukhusfartyg till en hamn i närheten av Palu där man nu behandlar de svårast skadade.