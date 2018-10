Efter jordskalven - enorm förstörelse i Palu

Den officiella dödsiffran har nu passerat 2000, minst lika många är skadade och myndigheterna kan inte säga hur många som saknas.

Området som drabbats av naturkatastrofen på Sulawesi sträcker sig längs den smala havs vik som är lättast att jämföra med en fjord. Från byn Lero på den västra stranden till staden Donggala på östra sidan med Palu i norr, längts in i bukten.



Överallt längs strandlinjen på den nästan tolv mil långa sträckan ser man stora spår efter tsunamin som med hög hastighet och kraft dragit med sig i stort sett allt i sin väg.



Av dom små byarna utanför Palu finns nästan ingenting kvar. Närmare stan tätnar bebyggelsen.



Innan skalven och tsunamin fanns det här stora lager byggnader, hotell, affärer, bensinmackar och bostadshus. Nu är allt borta. Överallt ligger det bråte från hus, fraktcontainrar, bilar, motorcyklar och annat som täcker marken som om någon har ströslat det över jordens yta.



Inne i Palu har jordskalven fått hundratals byggnader att rasa samman, under dom tror man att det fortfarande ligger kroppar efter upp emot fem hundra personer.



Vägarna är på många håll nästan omöjliga att åka på. Inte ens motorcyklarna tar sig fram. I stadsdelarna Balaroa och Petbobo är över trehundra hus begravda under rasmassorna från kullarna eller begravda i lera som kom upp ur marken när jordskorpan sprack upp.



I Sigi som är den stad som ligger närmast epicentrum för skalven så är förstörelsen total. Hundratals hus är krossade och vägarna är borta.



Ingen vet säkert hur många som omkommit eller saknas. En anledning till osäkerheten beror på att i stort sett alla register på invånarna ligger djupt under rasmassor.



Förutom förlusten av människoliv så är de materiella skadorna gränslösa. Alla vägar i Palu regionen är förstörda eller skadade. Så är även avloppsnätet, telefonledningar, elnätet, vattenförsörjningen, allt är skadat.



De Indonesiska myndigheterna har en svår uppgift att få fram rätt bild av hur stor skada som jordskalven och tsunamin orsakat i området men helt klart är att det kan ta år innan man helt kan förstå omfattningen av katastrofen.