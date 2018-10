Journalists försvinnande kan få långtgående konsekvenser

Turkiet tycks inte kunna bestämma sig för vilken fot man ska stå på – å ena sidan har den hårdföre president Erdogans medarbetare konstant läckt detaljerade uppgifter om att en saudisk dödspatrull mördat och styckat Washington Post-medarbetaren Khashoggi inne på det saudiska konsulatet i Istanbul.

Å andra sidan säger Turkiet alltså i kväll att man accepterar ett saudiskt förslag att gemensamt utreda vad som hänt med den den ledande exiljournalisten och regimkritikern sedan försvinnandet 2 oktober.

Saudiarabien förnekar inblandning men har mötts av krav från bland annat Storbritannien och EU på att redovisa vad som hänt. Även tunga republikaner i den amerikanska kongressen har gått i taket.

USA:s president Donald Trump har sagt till medier att det ser ut "hittills litet grand" som om saudierna ligger bakom försvinnandet, men han har också uppgett att han avvaktar en utredning och inte vill äventyra amerikansk krigsmaterielexport till Saudiarabien.

I kväll meddelar personer från tidningarna The New York Times, LA Times och The Economist att man bojkottar en internationell konferens i Riyadh. Människorättsaktivister uppmanar andra företag och politiker att göra detsamma för att markera mot Saudiarabiens ledare Mohammad bin Salman.

Analysorganisationen Crisis Group menar att relationerna mellan USA och Saudiarabien ser solida ut men att det finns sprickor i grundverket som den här tragedin kommer att vidga.

– En sån här sak, givetvis, när den kombineras med kongressens frustration med hur [den saudiledda] koalitionen bedriver sin flygkampanj i Jemen, det bygger upp allt större press på Capitol Hill kring relationen mellan USA och Saudiarabien, säger Daniel Schneiderman, biträdande USA-chef på Crisis Group till Ekot.

En partiöverskridande grupp senatorer skrev i går till president Trump och krävde att Khashoggis öde utreds. Utspelet är något "allt ovanligare i Washington nu för tiden och skickar en kraftfull signal att presidentadministrationen måste ta vad som hänt här på allvar" säger Schneiderman.

Presstjänsten på svenska UD säger sig inte kunna svara på huruvida Sverige kontaktat Saudiarabien i ärendet.

Ekot har sökt Saudiarabiens ambassad i Stockholm.