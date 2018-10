Fredrik Furtenbach: Det ser väldigt dystert ut för Alliansen

Vad är dina intryck av Annie Lööfs budskap här?

– Man kan säga att i sak så kokar det ner till samma besked från Centerpartiet och Liberalerna, att de vill att Kristersson ska få mera tid, att han ska försöka mer med blocköverskridande uppgörelser.

– Däremot så fanns det lite andra skillnader – Annie Lööf var ovillig till att gå in på vad alternativen är egentligen, däremot så sa hon att alla de alternativ som Jan Björklund nämnde bör finnas på bordet. Han nämnde ju regeringsalternativen Alliansen plus Miljöpartiet, Socialdemokraterna plus Moderaterna och Alliansen plus Socialdemokraterna.

– En viktig fråga är ju om C kan sitta i en regering där Stefan Löfven är statsminister, där svarade Lööf att hon utesluter inget men hon tänker hålla ihop Alliansen. I så fall handlar det om det här skulle sluta i en bred samlingsregering.

– Ytterligare en skillnad var att Björklund visade att han var upprörd över det här med att Kristersson gick ut på Facebook, det ville inte Lööf göra. Däremot sa hon att hans förslag om en M-regering eller en M+KD-regering var bekymmersam.

En Alliansregering består av fyra partier, annars är det ingen Alliansregering, sa hon – hon kan inte tänka sig något annat?

– Det är en kritik och det är också ett sätt att lägga lite Svarte Petter hos Ulf Kristersson, det vill säga att är det någon som spräcker Alliansen så är det han.

– En sak som varit väldigt känslig för Centerpartiet är att om de bäddar för Stefan Löfven på det här sättet när de trots allt säger att de skulle rösta nej till en borgerlig statsminister, Ulf Kristersson, i det här läget. Där sa hon att en nej till sådan här liten, konservativ regering inte betyder ett ja till Löfven.

Finns Alliansen efter den här helgen – är den död?

– Det är en bra fråga, det hänger väl lite på hur Kristersson regerar på det här, men nog ser det väldigt, väldigt dystert ut för Alliansen. Det är väl någon form av sprucket äktenskap.