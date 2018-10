Strängare regler kan stoppa friskolor

I Kalibers granskning idag av Vetenskapsskolan i Göteborg framkommer bland annat kritik mot religiösa inslag i undervisningen.



Och med nuvarande regelverk kan personer som äger friskolor få tillstånd att öppna nya skolor, trots att deras gamla skolor fått omfattande kritik och förelägganden från skolinspektionen. Men detta ska en regeländring efter nyår förändra.



Skolinspektionen ska få möjlighet att granska personer med inflytande i skolbolagen, berättar Mikael Carstensen, chef för enheten för tillståndsprövning på skolinspektionen. Det kan även handla om åsikter, som kan bryta mot till exempel den värdegrund skolan ska jobba efter.



- Det står ju i skollagen att det kan vara andra omständigheter av betydelse som också ska beaktas. Kan vi då få det belagt att en person t ex frekvent uttryckt extrema åsikter så kan det komma att vägas in i bedömningen, säger Mikael Carstensen, chef för enheten för tillståndsprövning.



I nuläget har inte skolinspektionen möjligheter att ta hänsyn till personer som äger eller har inflytande över bolag som driver skolor, men det ska alltså ändras i och med nya regler som träder i kraft vid årsskiftet. Samtliga personer med inflytande såsom t ex styrelseledamöter och ägare ska kunna granskas och bedömas.

Det kan handla om brottslighet men alltså också om personer har åtsikter som inte bedöms lämpliga för att driva skola. Vilka åsikter som det kan handla om är inte idag klart men det kan alltså handla om åsikter som inte ligger i linje med den värdegrund en skola ska jobba efter.

Reglerna kommer gälla för nya skolor som söker tillstånd, men även tas med i bedömningen i den regelbundna tillsyn som görs av skolor som redan idag har tillstånd.



Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) har tillsatt en utredning för att se om reglerna kring detta behöver skärpas ytterligare, men säger att förarbetena till de nya reglerna är tydliga med att en person som driver skola också ska kunna förmedla den värdegrund skolan ska jobba efter.



- Och då är det ju självklart så att en person som gång på gång har uttryckt åsikter eller agerat på ett sådant sätt att man sätter i fråga om han verkligen står för jämnställdhet och mänskliga rättigheter inte är lämplig att sedan ta på sig och få samhällets uppdrag att förmedla det till barn, säger Gustav Fridolin (MP).