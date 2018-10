Signalspaning viktigare för att upptäcka terrorhot

– Framför allt när det gäller att plocka upp risk om hot innan de kommer till Sverige. Vårt uppdrag är ju att avvärja innan det händer något och då måste vi ha den här förvarningen, att personerna kommer och ungefär vad de funderar på att göra, säger Johan Olsson, operativ chef hos Säkerhetspolisen till Ekot.



Signalspaning bedrivs av FRA på uppdrag av till exempel regeringen, Försvarsmakten eller Säkerhetspolisen, och det handlar om att lyssna av till exempel data- och teletrafik som går över Sveriges gränser för att upptäcka hot mot Sverige. Signalspaningen riktas in mot olika företeelser, det kan till exempel handla om internationell terrorism.



– Mycket av terrorismen idag kommer från konfliktzoner, det finns exempel på så kallade sändare, personer som sitter i konfliktområden, Syrien eller Irak, tar kontakt med ett ganska stort antal personer i exempelvis Sverige eller andra europeiska länder och försöker få dom att begå attentat, uppmuntrar, kanske ger stöd, kanske ger råd, pengar och liknande, berättar Johan Olsson.



Att signalspaningen blivit ett allt viktigare verktyg hänger ihop med utvecklingen av terrorismen de senaste åren, där tusentals personer rest från andra länder för att ansluta sig till terrorgrupper i Irak och Syrien. Men det beror också på att vi idag kommunicerar mer över gränserna, enligt Johan Olsson.



– Terrorism har nästan alltid historiskt sett haft ganska starka inslag av att man går över nationsgränser, men just nu är den trenden väldigt tydlig, vi har haft hundratals personer i Sverige som stridit för IS utomlands. Det är också mycket lättare att kommunicera över gränserna än det har varit, så mängden information som går att fånga upp är mycket större, så det har nog aldrig varit så viktigt, säger han.



Också på FRA märker man av att signalspaningen blivit allt viktigare i arbetet mot terrorism. Fredrik Wallin är talesperson för FRA, och han säger att uppdragen inom terrorism har blivit fler de senaste åren.

– Säkerhetspolisen är ju en av våra största uppdragsgivare och hotbilden från terrorism har ju ökat under de senaste åren, och det har ju också påverkat FRA, vi har ju fått ökade anslag just för att kunna ge bättre stöd till Säkerhetspolisen på det här området, säger Fredrik Wallin.