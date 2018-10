Narkotika på hem där missbrukare tvångsvårdas

– Det finns lika mycket knark här på LVM-hemmet som det finns ute, berättar en av missbrukarna som varit tvångsintagen på ett av hemmen.

Det finns elva LVM-hem, de drivs av Statens Institutionsstyrelse, SIS, och ungefär 1 200 missbrukare tas in varje år med stöd av lagen om vård av missbrukare.



Enligt vittnesmål i programmet kommer narkotikan in på hemmen på många olika sätt, den sys in i kläder, i håligheter i böcker eller i skoklackar, i klistret på kuvert, till exempel.

Det finns också uppgifter om att personal smugglat in narkotika och sålt eller gett till klienter de inlett en relation med.



– Det kommer in väldigt mycket droger på våra institutioner i dag. Det är ju något som vi har lovat att här ska du få en drogfri miljö för att kunna bli av med ditt missbruk, men jag tycker inte riktigt att vi klarar av att göra det, säger Mikael Bergqvist, ordförande i fackförbundet SEKO på Statens Institutionsstyrelse.



Enligt Statens Institutionsstyrelses incidentrapporter upptäcktes narkotika vid 280 tillfällen på LVM-hemmen under 2017 fram till maj 2018.



Syftet med tvångsvården är att avbryta ett livshotande missbruk, förebygga återfall och motivera till frivillig behandling. Det ska bland annat ske med psykologsamtal och kognitiv beteendeterapi.



Tvångsvården kritiserades allvarligt av statens missbruksutredare Gerhard Larsson för sju år sedan, bland annat för att hemmen inte klarar av klienternas behov. Och enligt uppgifter i Uppdrag Granskning handlar tvångsvården mest om förvaring, inte vård och hjälp.

– Jag brukar säga att vi står för kolhydrater och TV och väldigt, väldigt lite inslag av behandling, säger behandlingsassistent Peter Johansson vid LVM-hemmet Lunden.

Jan-Eric Josefsson, ställföreträdande generaldirektör för SIS, medger brister, men tycker att tvångsvården gör nytta.

– Det finns säkert både institutioner och perioder på en institution där det fungerar bättre eller sämre beroende på klientkonstellation och beroende på personalens motivation och kompetens i de olika perioderna.

– Min uppfattning är att vi har en god nivå, ett gott omhändertagande och erbjuder våra klienter en bra vistelse, säger ställföreträdande generaldirektören för SIS Jan-Eric Josefsson.