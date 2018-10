Växande skuldberg i kommunerna

Samtidigt är investeringsnivån i kommunerna väldigt hög. Det säger Mattias Bokenblom som är forskningsansvarig på Kommuninvest som skrivit en rapport om den kommunala låneskulden.

– Vi har inte haft så här höga investeringsnivåer inom kommunsektorn sedan rekordåren under slutet av -60 talet och början av -70 talet. Det byggs nya förskolor, nya skolor, infrastruktur och liknande.



Förutom näringslivets skulder, privatpersoners lån till bostäder, bilar och konsumtion och inte minst statens skulder på i dagsläget runt 1.2 biljoner kronor, finns ju även kommunernas och landstingens lån. Under fjolåret växte de med drygt fyra procent till alltså strax över 600 miljarder kronor. Det innebär en låneskuld per invånare på omkring 60 000 kronor.

Det är dock en fullt hanterbar nivå, enligt Mattias Bokenblom, i synnerhet som andelen pengar från kommunernas egna kassakistor ändå är relativt hög vid olika investeringar samtidigt som lånen tenderar att bindas under allt längre tid.

Utmaningen, säger han, kommer snarare när tillväxtkurvorna åter tar fart nedåt medan stora investeringsbehov kvarstår.



– Den dagen konjunkturen vänder nedåt kommer självfinansieringsgraden på de här investeringarna att sjunka. Och då står man inför två huvudalternativ: antingen genomför man det man behöver bygga, och då får man låna mer. Eller också så sänker man sin ambitionsnivå. Och då kommer olika kommuner att välja olika vägar.