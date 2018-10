Bakslag för brexitmöte

I Bryssel inleddes på onsdagskvällen EU:s toppmöte om Brexit. Även om förväntningarna på att nå en uppgörelse har tonats ned, så är budskapet från EU:s ledare fortfarande positivt.

– Vi behöver bara mera tid, sa EU:s chefsförhandlare Michel Barnier när han sist av alla anlände till mötet.

– Vi är ännu inte i hamn. Vi behöver mera tid, och vi kommer att fortsätta förhandla de kommande veckorna, så länge som krävs, sa Michel Barnier.

Tidigare på kvällen satt Storbritanniens premiärminister Theresa May ned med EU:s 27 stats- och regeringschefer och lagt fram sin på de förhandlingarna. Och det var inte alls samma hårda tonläge som under EU:s senaste toppmöte i Österrike för en månad sen, tvärtom Theresa May var varm och hjärtlig och berömde EU:s förhandlingsteam, uppger en EU-källa för Ekot.

Men i sak kom May inte med några nyheter.

Hon säger fortfarande nej till EU:s förslag om en en reservplan – det EU kallar backstop – för att garantera att gränsen mellan Republiken Irland och brittiska Nordirland förblir öppen även efter Brexit – det här är den kvarvarande stora tvistefrågan i förhandlingarna men även hon var positiv när hon mötte media före kvällens möte.



– Vi har kommit långt i förhandlingarna och jag tror att vi kan nå en uppgörelse sa Theresa May.

