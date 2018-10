USA lämnar historiskt nedrustningsavtal med Ryssland

Avtalet om ömsesidig kärnvapennedrustning, Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, undertecknades 1987 av USA:s dåvarande president Ronald Reagan och dåvarande sovjetledaren Michail Gorbatjov, och skulle fungera som en början på avslutet av kalla kriget.

Trump har en tid hotat med att USA skulle lämna avtalet om inte Ryssland följde avtalsreglerna bättre, och i kväll säger han alltså att det kommer att bli så.

Även USA anklagas för att bryta mot avtalet om kärnvapennedrustning.

Trump sade under en presskonferens i delstaten Nevada att han vill att USA ska dra sig ur nedrustningsavtalet INF med Ryssland.

– Ryssland har brutit mot avtalet i många år. Jag vet inte varför president Barack Obama inte drog sig ur avtalet, sade Trump.

– Vi kommer att dra oss ur nu, säger Trump.

The New York Times skrev i fredags att USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton skulle ta upp INF-avtalet och säga att USA vill lämna det, under sin pågående resa till Ryssland.

Bolton ska där möta den ryske utrikesminister Sergej Lavrov.

Ordförande i det svenska fredsforskningsinstitutet Sipri, FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson, säger till Ekot att han ser Trumps besked som en avsiktsförklaring inför förhandlingar mellan USA och Ryssland.

INF-avtalet slöts 1987 mellan USA och dåvarande Sovjetunionen och går ut på att alla mellandistansmissiler med räckvidder mellan 500 och 5 500 km ska avskaffas.

Avtalet har hittills löpt parallellt med olika versioner av Startavtalet, som slöts 1991.