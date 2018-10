Löfven fortsätter försöka bilda regering

– Det är komplicerat, det är ingen tvekan om det. Jag döljer inte det på något sätt. Det är en mycket svårt situation. Men det är ändå så, jag skulle säga så här att, just på grund av det, så finns det ännu större anledning att hålla samtalen igång, säger Stefan Löfven.



Det var förra måndagen som Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven tog över försöken att ge Sverige en ny regering, i det komplicerade parlamentariska läget. Dessförinnan hade ju Moderaternas partiledare Ulf Kristersson misslyckats med samma uppdrag.



Under den gångna veckan har Stefan Löfven träffat alla partiledare utom Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, men vill inte berätta vad som har sagts. Stefan Löfven medger dock att de samtal han har fört hittills inte har gjort läget mindre komplicerat. Och det har inte handlat om några politiska förhandlingar, poängterar Socialdemokraternas partiledare.



– För vi är inte där. Det är viktigt att vi har den insikten. Vi i är inte i någon förhandlingsposition.



Vad ska du fokusera på under vecka två för att komma längre än vad du har lyckats med under den här veckan?



--Ja exakt vad samtalen ska handla om, det är som sagt förtroliga samtal. Men det är på linjen som jag sa här i inledningen, att det gäller att öka förståelsen för varandras bevekelsegrunder och se om det i det finns någon ny tråd att dra i.



Stefan Löfven har sagt att han helst vill ha ett blocköverskridande samarbete i mitten av svensk politik. Men efter en veckas sonderingar vill han inte säga om någon väg är mer framkomlig än någon annan.



– Jag vill inte värdera det nu, i detta läge, utan jag tror att det är viktigt att vi försöker vara så breda som möjligt nu. Och under en sådan här process, även det som eventuellt sker efter den här veckan, måste ju ändå vara att man smalnar av alternativen och då är det lika bra att man börjar hyfsat brett i början, säger han.

Nu tänker Stefan Löfven på nytt prata med partiledarna för de borgerliga partierna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Förra veckan beskrevs läget från allianshåll samstämmigt som låst. Så här säger moderatledaren Ulf Kristersson idag i ett skriftligt uttalande:

"Ingenting har förändrats i sak. Vi står exakt vid den punkt där vi stod för en vecka sedan."



Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson skriver i en kommentar till Ekot att det är tydligt att Stefan Löfven inte har lyckats.

"Men istället för att inse det, låter han nu ytterligare en vecka gå."

Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt tycker däremot att det är bra att Socialdemokraternas partiledare fortsätter med sitt sonderingsuppdrag.



– Stefan Löfven måste få en rejäl chans att bryta igenom i de här samtalen för att kunna bilda regering. Det är också så att de rödgröna partierna var större än den borgerliga alliansen och det gör att Stefan Löfven är den naturliga regeringsbildaren, säger Jonas Sjöstedt.