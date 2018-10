Rekordlågt förtroende för mässlingsvaccin i Sverige

I Sverige var det bara 56,5 procent som ansåg att MPR-vaccinet mot mässling, påsjuka, rödahund var säkert och 57,1 procent som tyckte att det var viktigt att barn fick det. Det visar en opinionsundersökning till 1000 statiskt representativa personer för varje av EU:s 28 medlemsländer.

Det ligger mycket kraftigt under snittet i EU på 80 procent enligt professor Heidi Larson på London School of Hygiene and tropical Medicine som lett den nya studien.



– Det är dåligt jämfört med resten av Europa och MPR-vaccinet är ett viktigt basvaccin så jag är oroad, säger professor Heidi Larson.



Svenskarna har också generellt ett lägre förtroende för vaccin nu än för två år sedan visar studien. Forskarna spekulerar i att falska rykten på sociala medier i Sverige kan ha påverkat opinionen, som påstod felaktigt att det var för att mässlingsvaccinet skulle ha farliga biverkningar som den svenska regeringen inte ville att sprutorna skulle bli obligatoriska (det var för att Folkhälsomyndigheten bedömde det som kontraproduktivt).



Folkhälsomyndigheten måste skyndsamt tar reda på mer vad som ligger bakom och sätta in åtgärder för att återställa svenskarnas förtroende för mässlingsvaccinet, anser professor Heidi Larson.



– Så att inte folk slutar vaccinera sig, säger professor Heidi Larson.



Sverige är ett av bara fyra europeiska länder som klarar WHO:s rekommendation att minst 95 procent av befolkningen är immuna mot mässling.



Referens: Larson H. et al, State of Vaccine Confidence in the EU 2018, a report for the European Commission, 23 October 2018, Tender Nº SANTE/2018/C/009