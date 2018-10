FBI letar ledtrådar i sprängladdningarna

Totalt har FBI bekräftat att man hittat fem rörbomber. Sprängladdningarna har varit adresserade till filantropen George Soros, paret Obama, paret Clinton, den förre detta justitieministern Eric Holder och den förre detta CIA-chefen John Brennan, i ett brev som skickades till CNN.

Därtill sa kongressledamoten Maxine Waters igår att hennes kontor i Washington också mottagit ett misstänkt paket.

De flesta av de drabbade personerna har det gemensamt att de är demokrater och att de offentligt kritiserat den sittande presidenten Donald Trump.

President Trump manade igår till lugn och sa att ”vi i dessa tider måste stå enade” och att "hot eller politiskt våld av något slag inte har någon plats i Amerika."

