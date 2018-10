I Övertorneå blir barnen sambos med de äldre

Pello i Övertorneå kommun i Norrbotten är ett exempel där samhällets yngsta och äldsta nu blir sambos. Ett femtontal äldre har flyttat in i en nyrenoverad gammal skola som delas med förskolan.



– Vi är väldigt glada att förskolan i Pello kan vara kvar. Att vi inte behöver lägga ner den trots att barnantalet har minskat, säger Birgitta Nilsson, förskolechef i Övertorneå.



Tanken är att det inte bara ska handla om stordriftsfördelar som det gemensamma köket mitt i huset. De två verksamheterna ska bryggas samman med olika aktiviteter för att till exempel främja det tornedalska kulturarvet och språket. Många av de äldre pratar tornedalsfinska eller Meänkieli.



– Musik, sång och instrument kanske vi kan spela tillsammans. Och jag tror att det berikar barnen och kanske också stärker deras identitet, säger förskoleläraren Mariann Mäki som ska fungera som en länk mellan generationerna.



Konceptet att blanda förskolebarn och äldre på det här sättet kommer ursprungligen från Japan på 70-talet och har spridit sig långsamt, och finns i USA och Frankrike. Och tycks nu vara på gång även i Sverige. I åtminstone ett tiotal kommuner byggs det just nu, planeras för eller finns lösningar med barn- och äldreomsorg under samma tak. I Umeå, Vetlanda och Avesta bland annat.



Och Karin Keskitalo i Pellohuset är glad att hon nu kommer få se barn i princip varje dag.



– Ja, det blir roligt.

Mår du bättre av att ha barnen runt omkring dig?

– Ja det är klart, man älskar barn. Det har jag gjort i alla mina år, säger Karin Keskitalo som just flyttat in på äldreboendet.



Förskolechefen i Övertorneå Birgitta Nilsson lyfter dock en potentiell baksida, smittorisken för de äldre, även om det inte förtar vinsterna tycker hon.



– Barn kan ju ofta vara infektionsbärande. Att man ska föra det från barn till de äldre men sådant får man ju överbrygga på något sätt, det finns ju metoder för det, säger förskolechefen Birgitta Nilsson.