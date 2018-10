Två nya misstänka paket hittade

Paketen som hittats är det elfte och det tolfte i ordningen. De ser ut som de tidigare paketen, men deras innehåll har ännu inte bekräftats.

Under ett pådrag vid en postterminal i Miamiområdet har man hittat ett paket som skickats till Cory Booker, senator för det demokratiska partiet från delstaten New Jersey. En bombgrupp har varit på plats där under morgonen.

Samtidigt har New York-polisen spärrat av en korsning vid en postterminal på Manhattan, på grund av ett misstänkt paket. Det påminner också om brevbomberna till utseendet och adressat är James Clapper, USA:s tidigare underrättelsechef, rapporterar CNN och New York Times.

Precis som med den brevbomb som skickades till den tidigare CIA-chefen John Brennan står tv-kanalen CNN som c/o-adress.

Ingen har hittills skadats av bomberna.