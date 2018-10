Stark efterfrågan på stål i USA lyfter SSAB

– Stark efterfrågan i USA på våra grovplåtsprodukter, stark efterfrågan internationell på våra kylda stål och bra efterfrågan i Europa, säger Martin Lindqvist.



Resultat för SSAB:s tredje kvartal tyngdes något av en realisationsförlust efter att man sålt av verksamhet i Ryssland och av en del produktionsstörningar, bland annat i form av en brand i en av SSABs anläggningar i Finland, och att man tvingades tillfälligt stänga en masugn i Oxelösund på grund av att teglet var för slitet.

VD Martin Lindqvist säger att dessa problem nu är åtgärdade och trots handelskonflikter och rapporter om en annalkande inbromsning i konjunkturen säger han att han tror att efterfrågan för SSAB:s produkter kommer att öka, särskilt deras kylda specialstål.



– Efterfrågan på kylda stål kommer att fortsätta växa, för det handlar egentligen uteslutande om att byta ut andra stål mot de här kylda stålen.



I våras beslutade USA att införa tullar på stål och aluminium, men eftersom det mesta av det stål som SSAB säljer i USA också produceras där har man undvikit tullarna och gynnats av den ökade efterfrågan på lokalt producerat stål.

I samband med rapporten annonserade också SSAB att man satsar en miljard kronor is USA för att utöka produktionskapaciteten i Mobile i delstaten Alabama.Det är dock en investering som Martin Lindqvist tror kommer betala av sig snabbt.



– Det är en investering på en miljard svenska kronor, vilket är enormt mycket pengar, men från beslut till återbetalning är under fyra år. Det här är ett projekt som kommer att pågå under början av 2019 och fram till 2021. Det är en strategisk investering som är oerhört lönsam.