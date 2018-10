Uppgifter: Flera döda i synagoga i USA

Ett stort polispådrag pågår vid synagogan, som ligger i den östra delen av Pittsburgh, i delstaten Pennsylvania.

Minst en gärningsman gick på förmiddagen lokal tid in i byggnaden, som var full av människor, och börjat skjuta. Enligt den lokala CBS-kanalen KDKA:s källuppgifter skrek han "Alla judar måste dö" när han kom in.

Polisen bekräftar minst fyra dödsfall. KDKA, som har reportrar på plats, talar om totalt åtta döda. Ytterligare ett okänt antal personer har skjutits och skadade människor bärs iväg på bårar.

När polisen kom till platsen ägde inleddes en skottväxling och enligt medieuppgifter har minst tre poliser blivit skjutna. Det finns för närvarande inga uppgifter om döda poliser.

När gärningsmannen greps ska han ha varit skadad, men talbar och krupit fram.

Synagogan drivs av en församling som heter Tree of life. Många människor var på plats för att fira sabbat, enligt KDKA. Polisen har fått samtal inifrån byggnaden från personer som har tagit skydd.

USA:s president Donald Trump meddelar att han följer dramat i Pittburgh. På Twitter skriver han att det verkar som ett flertal dödade och att boende i området ska fortsatt ta skydd inomhus.

Lokala myndigheter uppmanar människor att undvika området. På en närliggande universitetscampus har eleverna fått sms där de uppmanas att stanna inomhus.

På Twitter uppmanas invånare att undvika området.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available.