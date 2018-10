46-åringen spred antisemitiska budskap innan dådet

Den gripne mannen är en 46 år gammal Pittsburgh-bo utan känd kriminell bakgrund. Förutom de många dödsoffren vårdas nu sex personer för sina skador efter attacken mot synagogan Tree of Life.



FBI-utredaren Bob Jones sa att offren mördades på grund av sin tro:



- Brottsplatsen är den mest fruktansvärda jag sett under mina 22 år på FBI, tillade han.



46-åringen ska ha spridit antisemitiska budskap på en twitterliknande plattform som blivit populär hos högerextremister som sparkats ut från Twitter.



Enligt nyhetsbyrån AP skrev mannen under lördagsmorgonen att "han inte tänkte sitta still och se sitt folk slaktas".



I mannens förmodade användarkonto stod det att "judar är satans barn"; andra bilder och texter förmedlade annat rasistiskt innehåll.



Donald Trump fördömde igår attentatet och kallade det "en ond antisemitisk attack". Tidigare under dagen spekulerade presidenten om att en beväpnad vakt i synagogan hade kunnat förhindra eller göra attacken mindre dödlig.



- Hårdare vapenlagar har inte så mycket att göra med saken, sa Trump och propagerade istället för en mer frekvent användning av dödsstraffet.