Grafik: Mediemätaren oktober

Störst ökning under perioden veckorna innan och efter valet har SD. Under såväl de sista veckorna innan valet, som veckorna därefter, är SD det parti som väcker ojämförligt mest engagemang på Facebook. Även på Twitter är SD störst men här ligger partiet bara snäppet över S. Precis som under sommaren är det dock de negativa tongångarna mot partiet som framför allt ökar i kraft.

MP är efter SD det parti som tydligast ökar sin andel av samtalet på Facebook. Precis som för SD är det dock primärt det negativa samtalet som ökar.

På Twitter är det KD som, vid sidan av SD, ökar mest. Mycket av samtalet om KD kan kopplas till regeringsfrågan och framför allt tanken att M och KD ska bilda regering med stöd av SD. Fortfarande är dock KD det ojämförligt minsta synliga partiet.