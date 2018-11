Sifo: Stort mediefokus på SD före valet

Även i tidningar, radio och tv växte uppmärksamheten för Sverigedemokraterna.

– Väldigt mycket av valdebatten 2018 var en debatt för- och emot Sverigedemokraterna. Jag tror att det beror på att migrationen fortfarande är ett stort debattämne och att SD är ett parti som väcker mycket känslor bland väljarna. Dessutom växte partiet ytterligare under våren, säger Ekots politiske kommentator Fredrik Furtenbach.

– Sen ska man också komma ihåg att Sverigedemokraterna syns extra mycket i sociala medier därför att deras sympatisörer är väldigt nätaktiva och en del av inläggen sprids automatiskt via datorprogram, så kallade botar.



Sifos mediemätare visar vilka politiska frågor som det rapporteras mest om i huvudnyheterna i radio, tv och de största dagstidningarna samt de som diskuteras mest på Facebook och Twitter. På Facebook gäller det öppna sidor och länkar som människor delar emellan sig.



Sverigedemokraterna fick stor uppmärksamhet i media veckorna före valet. Men det handlar långt ifrån bara om positiv uppmärksamhet, publiciteten kring partiet blev mer och mer negativ, visar mediemätaren.



I tv, radio och tidningar hamnar Sverigedemokraterna på tredje plats, nästan jämsides med tvåan Moderaterna och inte långt från ettan Socialdemokraterna. I sociala medier har dock Sverigedemokraterna övertaget.



På Facebook nämns partiet mest av alla, liksom på Twitter, här dock tillsammans med Socialdemokraterna. Tonen i sociala medier när det gäller SD är mest negativ.



På båda plattformarna var partiledaren Jimmie Åkesson den partiledare som omnämndes mest veckorna före valet. Även här i övervägande negativ ton. Åkesson var också den som flest googlade efter under den perioden.



– Jag tror att viktigast för Sverigedemokraterna är att väljarna har uppfattat invandring som en väldigt viktig fråga under tre år nu och det är också den viktigaste förklaringen till att de har kunnat växa, säger Fredrik Furtenbach.

Kopplat till SD:s dominerande närvaro i medierna är ämnet integration/migration. Frågan har sen 2015 års flyktingkris legat högt i mediernas rapportering och debattrådar.



Men den uppmärksammades mindre närmare valet, både i radio, tv och tidningar samt på Facebook och Twitter.



– Intresset för migration toppade hösten 2015, nu lyckas mycket färre asylsökande ta sig till Sverige, de andra partierna har lagt om sin politik och efterhand kyls denna frågan av, säger Fredrik Furtenbach.



Även efter valet uppmärksammas Sverigedemokraterna starkt i medierna, eftersom andra partier har fått det svårare att bilda regering på grund av partiets storlek. Däremot får inte Jimmie Åkesson längre lika mycket uppmärksamhet.