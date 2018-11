Kalasleksaker och ballonger kan vara farliga – KO granskar

Ballonger är populära men de kan utgöra en fara för barn. En ouppblåst eller trasig ballong som fastnar halsen innebär en kvävningsrisk. I Sverige ska det finnas svensk varningstext på ballongförpackningar och det får inte förekomma lösa föremål i visslor och tutor.

Inne i en leksaksbutik läser nioåriga Amanda Erkinheimo en av varningstexterna.

– Varning barn under åtta år kan kvävas av ej uppblåsta eller trasiga ballonger.



Är det någonting du tänker på att vuxna ska vara med när man leker med ballonger?



– Jag tycker att det är konstigt för man är ganska gammal när man är åtta, säger Amanda Erkinheimo.



I den senaste kontrollen som Konsumentverket genomförde av ballonger och visselpipor hade 20 av 35 produkter brister gällande varningstext och säkerhet.



– Vi vet att det finns ballonger som säljs utan den här varningsmärkningen så att man som förälder i alla fall har möjlighet att läsa sig till vad som gäller. Det är viktigt för att inte en liten två- eller treåringen ska springa runt med en ouppblåst ballong i munnen och sen andas in häftigt och sätta den i halsen, säger Lena Bergman Bokvist, utredare på Konsumentverket.



Enligt Konsumentverket har det rapporterats in 45 dödsfall som är relaterade till ballonger internationellt över tid, och ett sådant fall i Sverige. För att undersöka hur många produkter som inte lever upp till kraven inleder Konsumentverket nu en marknadskontroll där leksaker till barnkalas, så som bland annat ballonger och visselpipor, ska granskas.



– Vi kommer också gå ut med information för vi tror att föräldrar i allmänhet inte känner till den risken som finns med trasiga och ouppblåsta ballonger till barn under åtta år. Vi tycker att barn ska ha barnkalas och ha roligt men att det ska vara säkert och att man ska följa de varningar som finns, säger Lena Bergman Bokvist.



Kontrollen väntas vara klar till sommaren och de produkter som inte håller måttet kan få tillfälligt försäljningsstopp eller dras tillbaks helt. Men kontrollen innefattar inga produkter från e-handelsföretag utanför EU.



– Om man köper leksaker eller kanske ballonger från ett land utanför EU så är det inte alls säkert att de fyller de krav som finns vare sig det gäller säkerhet eller varningsmärkning eller kemikalieinnehåll, säger Lena Bergman Bokvist.



Tillbaks till Amanda Erkinheimo vid ballonghyllan:



Vad tycker du då om att det finns sådana här rekommendationer så att man kan läsa?



– Jag tycker att det är ganska bra, säger Amanda Erkinheimo.