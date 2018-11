Tusentals IS-offer i massgravar

Utanför ett lantbruksuniversitet några mil söder om Mosul. Jag minns hur solen stekte, hur grävmaskiner och personal med spadar vände upp den torra jorden där flugor surrade.

Tillhörigheter och förmultnande klädtrasor avslöjades först, sedan det som var kvar av tiotals irakiska poliser och deras familjer som dödats på platsen och sedan dumpats i stora gravar.

En annan plats, längre norrut- väster om Mosul.



Ett djupt slukhål i marken där IS slängt kroppar, myndigheterna tror att flera tusen kroppar kastats där- men att ta sig dit var farligt, marken var länge minerad.



Längre västerut i Sinjar, där IS dödat civila yazidier och grävt ner de i ytliga gravar. Så ytliga att det fortfarande upptäcks nya när kroppsdelar av regnoväder når ytan.



FN konstaterar i en rapport i dag att IS gjort sig skyldig till över 200 massgravar i områden som de kontrollerade mellan 2014 och 2017.

I massgravarna har kvarlevor hittats av barn, kvinnor, åldringar, handikappade liksom kvarlevor av irakiska poliser och militärer.



Hur många människor som begravts i dessa massgravar är svårt att svara på, men terrorsekten tros ha dödat omkring 35,000 civila i Irak.

Människor som levde i områden som terrorsekten kontrollerade och som inte sympatiserade med IS vridna ideologi riskerade döden, liksom människor som tillhörde minoriteter som yazidier och kristna.



Det är ett omfattande men viktigt arbete att undersöka dessa massgravar, dels för att identifiera offren men också för att samla bevis för utredningar, åtal och domar mot de som gjort sig skyldiga till IS vidriga brott.