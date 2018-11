USA:s justitieminister har fått sparken

Donald Trump har under onsdagskvällen bekräftat att Sessions lämnat in sin avskedsansökan.

"Kära Herr president, på din begäran lämnar jag in min avskedsansökan", skriver Sessions i ett uttalande enligt The New York Times.

Beskedet kom kort efter en presskonferens i Vita huset, där Trump på frågan om Sessions och vice justitieminister Rod Rosenstein kommer att få stanna på sina poster, sade att han skulle återkomma senare i frågan.

Enligt Trump kommer Jeff Sessions stabschef Matthew G Whitaker att ta över som ställföreträdande justitieminister, skriver Reuters.

En permanent ersättare kommer att nomineras vid ett senare tillfälle.