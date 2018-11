CNN-journalist portas efter bråk med Trump

Journalisten vägrade att sätta sig ned och ge i från sig mikrofonen, och Trump kallade honom ”oförskämd, fruktansvärd person” och upprepade vad han tidigare sagt om CNN: ”Ni är folkets fiende”.

Acosta försökte att få svar från Trump om hans syn på de migranter som vandrar genom Centralamerika på väg mot USA.

I ett uttalande från Vita husets talesperson Sarah Sanders uppger man att Trump tror på en fri press och välkomnar tuffa frågor, men att man inte ”tolererar att en reporter placerar sin hand på en ung kvinna som bara försöker att göra sitt jobb som praktikant i Vita huset”.

Jim Acosta kallar uttalandet för en lögn, och får uppbackning av sin arbetsgivare, liksom ett antal andra journalister som bevittnade händelsen.

Sarah Sanders syftar på händelsen när en kvinna anställd vid Vita huset försöker ta mikrofonen från Jim Acosta under frågestunden. Förloppet filmades från en mängd olika vinklar.

I klippen syns hur kvinnan upprepade gånger sträcker sig fram och till slut tar tag i mikrofonen. Acosta vrider då kroppen något från henne samtidigt som hans vänstra överarm nuddar vid kvinnans utsträckta arm. Han riktar sig mot kvinnan och säger ”ursäkta mig” och fortsätter att ställa frågor till presidenten.

Acosta tar inte i kvinnan med sina händer.

Vita huset meddelar att Acostas pressackreditering som ger honom tillgång till presskonferenser är indragen ”tills vidare”.

På Twitter publicerade Jim Acosta en video när Secret Service konfiskerar hans pressackreditering.

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R