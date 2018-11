Frankrike hedrar deltagare i första världskriget

Tidigare i veckan har den franske presidenten Macron rest till slagfält och städer som hade särskild betydelse under kriget. Även krigsveteraner deltar i ceremonier längs vägen. En av dem är Alain Lucet. För honom innebar krigsslutet en enda viktig sak, säger han.

– Det viktigaste resultatet av kriget var att vi har förblivit franska, säger Alain Lucet som själv är krigsveteran, efter 33 år i infanteriet. Under veckan är han fanbärare under president Macrons besök i städer och på slagfält som var centrala under första världskriget.

Alain Lucet och hans kamrater pratar inte gärna om kriget.

– Det är inte vackert och inget att berätta om, säger de. Men i stort sett alla han känner har nån familjemedlem som har upplevt krig på fransk mark.

Syftet med Macrons resa är att hedra minnet av soldaterna som deltog i första världskriget, men också att möta människor i norra Frankrike, där arbetslösheten är hög och där Macron inte är särskilt populär.

Men den debatt som överskuggat allt under veckan, handlar om Macrons uttalande om att marskalk Pétain som var överbefälhavare under första världskriget, då "var en skicklig militär".

Pétain ledde de franska trupperna till seger i Verdun 1916, men blev under andra världskriget, Vichyregimens statschef under den tyska ockupationen av Frankrike, och deltog i förföljelsen av judar.

Få personer är så illa omtyckta i Frankrike som Pétain, som senare dömdes senare till livstids fängelse för landsförräderi.

Troligen ville Macron visa på historiens komplexitet, men hans ord riskerar att slå tillbaka på honom själv och hans redan låga popularitetssiffror.

Aktiviteterna till minne av krigsslutet fortsätter veckan ut och på söndag deltar ett 60-tal stats- och regeringschefer i en ceremoni vid Triumfbågen här i Paris. USA:s president Donald Trump och den ryske presidenten Vladimir Putin hör till dem som väntas delta.