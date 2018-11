Ilska över namnbyte kan leda till grekiskt nyval

– Jag anser inte att namnet Makedonien ska användas av ett annat land, så nära vår gräns, säger Lili Iakovou i Aten. För som många andra greker anser hon att namnet Makedonien tillhör den region i norra Grekland som bär det namnet - inte grannlandet i norr.

Visserligen erkänner en majoritet av världens länder landet Makedonien under just det. I FN går man fortfarande under beteckningen Den före detta jugoslaviska republiken Makedonien och så länge som man inte byter namn också i andra sammanhang blockerar Grekland landets väg till EU och Nato.

Men i somras, efter att konflikten varat i 27 år, kom ländernas regeringar överens om en kompromiss. Makedonien blir Nordmakedonien mot att Grekland häver sitt veto mot makedonskt Nato- och EU-medlemskap. Men många greker anser att det här inte räcker. Särskilt stor är kritiken mot att Makedoniens folk också i fortsättningen kan kalla sig för makedonier.

– Snart kommer de väl säga att vi vill ha ett, gemensamt Makedonien. Det är mycket farligt för Grekland, säger Lili Iakovou.

Trots att ländernas regeringar är överens är frågan inte avgjord än. Just nu behandlas den i Makedoniens parlament och om det blir ett slutgiltigt ja där går frågan vidare till Greklands parlament, troligen i februari nästa år. Där väntas en knapp majoritet rösta ja även om omröstningen väntas leda till en regeringskris.

Den vänsterledda regeringens konservativa koalitionspartner, Anel, har hotat med att lämna regeringen när frågan når Greklands parlament. Då förlorar man sin majoritet i parlamentet och väntas utlysa val redan i vår, istället för nästa höst.

Men det finns också många greker som tycker att regeringen gör rätt som nu har nåt fram till en kompromiss.

– Det här skulle man ha löst för länge sedan, så det är rätt tid nu, säger matteläraren Manolis Toptsas i Aten.