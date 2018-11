USA drog in stödet – osäkert för palestinska flyktingar

Chefen för Nuzha vårdcentral redogör för hur de minskade bidragen lett till att läkarna numera tar emot uppemot 100 patienter per dag mot tidigare 80 och hur besökstiden krympt för varje patient.



Tjänster har dragits in och sjukvikarier tas inte in. De praktiska konsekvenserna märks både i den vård och skolundervisning som UNRWA ger.



– Det råder en mycket orolig stämning, säger chefen för UNRWA i Jordanien Roger Davies.



– Vår personal vet inte om de får behålla jobbet och i somras träffade jag många elever som oroade sig över att inte få börja skolan till hösten, säger han.



USA har dragit tillbaka hela sitt stöd till FN-organet och ifrågasätter om barn och barnbarn till palestinier som en gång flydde hit också verkligen ska kallas flyktingar.



UNRWA:s uppgift är att ge humanitär hjälp i avvaktan på en politisk lösning för palestinierna, en lösning som inte kommit. Rådande mandatperiod löper ut sista juni 2020 och organisationens framtid är osäker.



Cirka 18 procent av palestinierna i Jordanien lever fortfarande i läger och Roger Davies säger att barnen där bara har alternativet att gå i en FN-driven skola.



– Bidragspengar från omvärlden har mer gått till skolor och sjukhus i Gaza och Västbanken än här, säger FN-chefen.

Förhandlingar om UNRWA:s nästa mandatperiod kommer att inledas snart.